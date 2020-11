Weibliche Leiche in Unterlangkampfen gefunden .

In Unterlangkampfen in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am Freitag eine weibliche Leiche gefunden worden. Passanten hatten die leblose Frau gegen Mittag im Bachbett des Bleibach entdeckt, berichtete die Polizei. Die Leiche wurde von der Feuerwehr Langkampfen geborgen, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.