Zwei Schüler bei Messerattacke verletzt .

Bei einer Messerattacke in einer Schule in Absam in Tirol im Bezirk Innsbruck Land sind am frühen Dienstagabend zwei Schüler verletzt worden. Laut Polizei ging ein 19-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung mit dem Messer auf zwei 16-Jährige los und versetzte einem einen Bruststich und dem anderen einen Stich in den Hals.