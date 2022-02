Zwei weitere Lawinentote schrauben Opferzahlen in die Höhe

Ein Lawinenabgang in Auffach (Bez. Kufstein) hat am Freitag zwei Todesopfer gefordert, wurde in einer nächtlichen Suchtaktion festgestellt. Damit ist die Zahl der Lawinen-Toten nach Lawinenabgängen im Westen Österreichs am Freitag auf acht gestiegen. Sieben Menschen - darunter vier Schweden - kamen bei Skitouren in Tirol ums Leben und einer in Vorarlberg.