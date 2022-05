Alpindrama Tiroler Alpinist am Denali in Alaska tödlich verunglückt

Ein Tiroler Alpinist ist am Denali ums Leben gekommen Foto: APA/AFP

E in 35 Jahre alter Alpinist aus dem Tiroler Oberland ist vermutlich bereits vergangene Woche am Denali, besser bekannt unter der früheren Bezeichnung Mount McKinley, in Alaska tödlich abgestürzt. Das berichtete die "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe). Die Leiche war am Freitag unterhalb des Denali-Passes entdeckt worden, so die Behörden gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender CNN.