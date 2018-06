Brenner-Gipfel: Platter unterzeichnet Memorandum nicht .

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Dienstag beim Brenner-Transit-Gipfel in Bozen das Memorandum of Understanding nicht unterzeichnet, denn das von ihm eingebrachte Zusatzprotokoll fand keine Aufnahme in den Text.