Tiroler Polizei nahm mutmaßlichen Reifenstecher fest

Ein 34-jähriger soll in Landeck Autoreifen beschädigt haben. Foto: APA/THEMENBILD

E in 34-Jähriger ist am Freitagabend in Landeck als mutmaßlicher Reifenstecher festgenommen worden. Der Mann soll beim Busbahnhof die Reifen von zumindest acht Fahrzeugen mit einem Messer beschädigt haben. Zwei Messer und ein Elektroschocker wurden bei ihm sichergestellt, so die Polizei. In Wattens (Bez. Innsbruck-Land) entwendeten in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter sechs Kennzeichen von Autos, die auf einem frei zugänglichen Parkplatz der Gemeinde abgestellt waren.