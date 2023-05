Prognose Tiroler Unternehmen entwickelt "Regenampel" für Oldenburg

Schneller Grün bei Regen wird durch "Regenampel" Realität Foto: BERNARD GRUPPE

S chnelleres Grün bei Regen: Das wird offenbar im niedersächsischen Oldenburg Realität. Denn die Bernard Gruppe, ein Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen mit Sitz in Hall in Tirol, entwickelt für die Stadt ein automatisches Ampelsystem für den Fuß-, Rad- und Linienbusverkehr. Der besondere Clou dabei: Die Ampeln berücksichtigen die Wetterverhältnisse und wechseln zum Beispiel bei Regen für Fußgänger und Radfahrer schneller in die Grünphase.