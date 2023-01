Tirolerin Flock bei Skeleton-WM Halbzeit-Sechste

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Flock ist dank Bahnrekord im WM-Medaillenrennen Foto: APA/dpa

J anine Flock hat am ersten Tag der Skeleton-Weltmeisterschaft dank Bahnrekord im zweiten Lauf die Chance auf eine Medaille gewahrt. Die Tirolerin lag am Donnerstag nach den ersten zwei Fahrten auf der Natureisbahn in St. Moritz auf Rang sechs. Flock hatte 0,64 Sekunden Rückstand auf die führende Deutsche Susanne Kreher, sie lag aber nur 0,25 Sek. hinter der zweitplatzierten Kanadierin Mirela Rahneva und 0,14 hinter deren Landsfrau Jane Channell.