In der Neuauflage des EM-Finales von vor sechs Jahren behielten die an Nummer vier gesetzten Österreicher gegen die Schweden Mattias Falck und Kristian Karlsson (2) mit 4:1 die Oberhand.

Das Doppel-Finale der Herren stellte für die österreichische Delegation den Abschluss der Europameisterschaften dar. Mit nun einer Goldmedaille, zweimal Silber und einmal Bronze holten die ÖTTV-Athleten insgesamt vier Medaillen. Neben Habesohn/Gardos waren Sofia Polcanova mit Bronze im Einzel sowie Silber im Doppel mit der Russin Jana Noskowa und im Mixed gemeinsam mit Landsmann Stefan Fegerl erfolgreich.

Österreichs Tischtennisteam hat damit in Alicante seine vierterfolgreichsten Europameisterschaften bestritten. Nur in Aarhus 2005, Courmayeur 2003 und Jekaterinburg 2015 war eine ÖTTV-Auswahl mit je zwei Goldmedaillen erfolgreicher. Von der Anzahl her besser als nun in Spanien mit vier Medaillen - je ein Gold und Bronze, zwei Silber - waren ÖTTV-Akteure nur in Aarhus und 2008 in St. Petersburg (je 5).