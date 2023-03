Tennis Titelverteidiger Alcaraz im Halbfinale von Miami

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Carlos Alcaraz besiegte Taylor Fritz im Viertelfinale Foto: APA/dpa/Reuters

U S-Open-Sieger Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Miami das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-Erste bezwang den US-Amerikaner Taylor Fritz am Donnerstag (Ortszeit) 6:4,6:2 und hält weiter Kurs auf seinen nächsten Masters-Titel. Der 19-jährige Spanier war zuletzt schon beim Hartplatz-Turnier im kalifornischen Indian Wells siegreich und ist Titelverteidiger in Miami. Als erste Frau zog Jelena Rybakina ins Finale ein.