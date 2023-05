Eishockey Titelverteidiger Finnland unterliegt USA zum WM-Auftakt 1:4

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

US-Amerikaner mit klarem Erfolg gegen Finnland Foto: APA/Lehtikuva

T itelverteidiger und Co-Gastgeber Finnland ist mit einer Niederlage gegen die USA schlecht in die Eishockey-WM gestartet. Der Olympiasieger unterlag am Freitag in der Österreich-Gruppe A in Tampere 1:4. Die ÖEHV-Auswahl trifft am Samstag in einem ersten Schlüsselspiel auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt auf Frankreich.