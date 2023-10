Titelverteidiger Leipzig im DFB-Pokal gegen Wolfsburg out

Leipzig (Xaver Schlager in der 73. Minute aus-, Christoph Baumgartner in der 80. Minute eingewechselt, Nicolas Seiwald Ersatz) spielte ab der 55. Minute in Unterzahl, weil Yussuf Poulsen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, und kassierte nach 13 Siegen in Folge wieder eine DFB-Pokal-Pleite.

Für Union Berlin setzte es unterdessen die elfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Der Hauptstadt-Club verlor beim VfB Stuttgart durch ein Tor von Deniz Undav (45.) mit 0:1. Christopher Trimmel wurde bei den Gästen in der 80. Minute ausgetauscht. Sein Trainer Urs Fischer verlor im Finish die Nerven und bekam nach Spielschluss die Rote Karte präsentiert.

Auch der 1. FC Köln prolongierte mit dem 2:3 bei Zweitligist Kaiserslautern seine Krise. Florian Kainz sah in der 84. Minute für ein hartes Einsteigen die Rote Karte, sein ÖFB-Teamkollege Dejan Ljubicic wurde in der 57. Minute ausgetauscht. Keine Blöße gab sich Borussia Mönchengladbach beim 3:1-Heimerfolg über Heidenheim, Maximilian Wöber spielte bei den Siegern bis zur 76. Minute.