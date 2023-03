Prozess Tod von Snowboarderin: Bedingte Haft für Pistenraupenfahrer

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung Foto: APA/MARKUS STEGMAYR

E in 61-jähriger Pistenraupenfahrer ist am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer sechsmonatigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann soll im Dezember im Zillertal "ohne wirkliche Notwendigkeit und ohne akustisches Signal" während des laufenden Betriebes eine Schneekanone vom linken zum rechten Pistenrand transportiert haben. Dabei soll er eine gestürzte 29-jährige deutsche Snowboarderin übersehen und überrollt haben.