Der Senior gab bei der Erstversorgung an, selbst gestürzt zu sein, konnte sich aber an keine Details erinnern. Er verstarb im Krankenhaus Kufstein, wohin er zur Versorgung gebracht worden war. Eine Obduktion wurde angeordnet, so die Polizei.

Der 79-Jährige war um 2.50 Uhr in der Karl-Schönherr-Straße unterwegs, als er aus unbekanntem Grund stürzte. Dabei erlitt er eine Kopfwunde, an deren Folgen er gegen 5.00 Uhr verstorben sein dürfte. Die Polizei kündigte weitere Erhebungen an.