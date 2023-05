Drei Tote bei Frontalzusammenstoß in Kärnten

Die 75-Jährige war mit zwei Begleiterinnen im Pkw auf der Friesacher Bundesstraße (B317) von Althofen kommend Richtung Klagenfurt unterwegs. Gegen 20.40 Uhr geriet sie auf Höhe Sand (Gemeinde und Bezirk St. Veit an der Glan) aus bisher unbekannter Ursache auf die erste Spur der zweispurigen Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 21-jähriger Fahrzeuglenker konnte im letzten Moment auf den Beschleunigungsstreifen ausweichen. Einem hinter ihm fahrenden 23-Jährigen gelang dies nicht mehr, er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw.

Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden. Nach zunächst erfolgreicher Reanimation wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wo er in der Nacht starb. Die 75-jährige Lenkerin und die auf der Rückbank befindliche 71-jährige Frau erlitten so schwere Verletzungen, dass sie im Fahrzeug starben. Eine weitere Beifahrerin (65) wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt in den Schockraum gebracht.