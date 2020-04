In den frühen Abendstunden des 31. März lenkte die 73 Jährige ihren PKW auf der Burgenlandstraße B 50 bei Gattendorf in Richtung Kittsee. Zur selben Zeit war ein 26-jähriger Fahrzeuglenker in der Gegenrichtung unterwegs. Mit dabei im PKW des Mannes war seine 64-jährige Beifahrerin.

Aus bislang unbekannter Ursache touchierte die 73-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug zweimal rechtsseitig die Leitschiene. Ihr PKW brach anschließend nach links aus und prallte frontal gegen das Fahrzeug des entgegenkommenden 26-jährigen Lenkers.

Sowohl die 73-jährige Frau als auch die 64-jährige Beifahrerin des Mannes mussten durch die Feuerwehren Kittsee und Berg aus den Fahrzeugen geborgen werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in die Spitäler Eisenstadt sowie Wr. Neustadt gebracht.

Die 73-jährige Lenkerin ist in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus Eisenstadt verstorben.

Der 26-jährige Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Burgenlandstraße B50 war für die Dauer der Aufräumarbeiten, welche insgesamt über zweieinhalb Stunden dauerten, gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet, es kam zu teilweisen Verkehrsbehinderungen.