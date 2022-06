Tödlicher Verkehrsunfall Pkw im Burgenland von Zug erfasst - Frau starb

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

53-jährige Lenkerin starb bei dem Unfall Foto: APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR GOLS

A n einem Bahnübergang bei Gols (Bezirk Neusiedl am See) hat ein Zug am späten Montagabend einen Pkw erfasst. Die 53-jährige Lenkerin starb bei dem Unfall, berichtete die Landessicherheitszentrale am Dienstag. Der betreffende Bahnübergang in Richtung Podersdorf ist unbeschrankt.