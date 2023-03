Tötung Tötungsdelikt im Salzburger Flachgau: Verdächtiger geständig

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei hat eine Großfandung eingeleitet. Foto: APA/EVA MANHART

N ach dem gewaltsamen Tod eines 42-jährigen Rumänen in Henndorf am Wallersee (Flachgau) am frühen Montagmorgen hat der festgenommene Verdächtige laut Polizei die Tat gestanden. Der 34-jährige Ungar sei gestern mehrere Stunden einvernommen worden, im Raum stehe möglicherweise eine Beziehungstat. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ging es offenbar um eine Frau, es sei aber noch unklar, in welchem Verhältnis sie und die beiden Männer genau zueinander gestanden haben.