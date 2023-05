Tötungsdelikt Nach Bluttat mit Schneestangen Mordanklage in Oberösterreich

Der Tatort in Bad Leonfelden: Mordprozess vermutlich im Herbst Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER

E in 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit zwei Schneestangen getötet haben soll, wird wegen Mordes angeklagt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Linz am Mittwoch einen Bericht von nachrichten.at. Laut einem psychiatrischen Gutachten ist der junge Mann zurechnungsfähig und leide an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die Staatsanwaltschaft hat daher zusätzlich zu einer Strafe eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.