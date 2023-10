Tennis Tommy Paul für Ofner in zweiter Shanghai-Runde zu stark

Ofner gegen Paul in Shanghai ohne Chance Foto: APA/AFP

D ie Nummer 12 der Welt ist für Sebastian Ofner am Samstag in Shanghai eine Nummer zu groß gewesen. Der 27-jährige Steirer war in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in China gegen den US-Amerikaner Tommy Paul beim 3:6,0:6 chancenlos. Das Match dauerte nur 70 Minuten.