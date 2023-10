Fußball Tonali wird wegen Sportwetten zehn Monate gesperrt

D er italienische Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United wird wegen seiner Verwicklung in den jüngsten Wettskandal des italienischen Fußballs zehn Monate gesperrt. Zudem muss er sich gemäß einer Vereinbarung des Sportgerichts des italienischen Verbandes (FIGC) mit seinen Anwälten über einen Zeitraum von acht Monaten einer Therapie unterziehen, wie FIGC-Präsident Gabriele Gravina am Donnerstag in Rom mitteilte.