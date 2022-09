Tor des Tages Danso schießt Lens in Ligue 1 gegen Troyes zum Sieg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Jubel bei Kevin Danso Foto: APA/AFP

E rfolgserlebnis für ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Ligue 1: Der 23-jährige Abwehrspieler schoss am Freitagabend seinen Verein RC Lens in Runde 7 der französischen Fußballmeisterschaft gegen ES Troyes zum 1:0-Sieg.