NHL Tor und Assist von Rossi bei Minnesota-Niederlage

Rossi hat einen guten Saisonstart, Minnesota Wild weniger Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M arco Rossi hat am Donnerstag erstmals zwei Scorerpunkte in einem NHL-Spiel verbucht, mit den Minnesota Wild aber die nächste Niederlage in der nordamerikanischen Eishockeyliga kassiert. Der 22-jährige Vorarlberger erzielte beim 3:5 zu Hause gegen die New Jersey Devils das Tor zum 2:3 (42.) und bereitete das 3:4 durch Jake Middleton (57.) vor.