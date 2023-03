NBA Toronto unterlag 111:118 bei NBA-Leader Milwaukee

Niederlage für Jakob Pöltl und Kollegen in Milwaukee Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

N ach zuletzt drei Siegen in Folge in der National Basketball Association (NBA) hat es für die Toronto Raptors wieder eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier mit Jakob Pöltl verloren am Sonntag (Ortszeit) bei Leader Milwaukee Bucks nach spannendem Spielverlauf 111:118. Der Center aus Wien bilanzierte mit 20 Punkten, sechs Rebounds und zwei Blocks. Er war 31:07 Minuten im Einsatz.