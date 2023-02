NBA Toronto verlor beim Comeback von Jakob Pöltl gegen Utah

Jakob Pöltl beim Comeback in Toronto

E rstmals wieder mit Jakob Pöltl in ihren Reihen haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 116:122 gegen Utah Jazz verloren. Der 27-jährige Center aus Wien gab nur einen Tag nach der Rückkehr zu den Kanadiern mit sechs Punkten, vier Rebounds und zwei Assists sein Comeback. Er kam als Wechselspieler 16:41 Minuten zum Einsatz.