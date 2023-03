NBA Toronto verlor in NBA bei LA Clippers 100:108

Niederlage für Jakob Pöltl und Pascal Siakam bei den LA Clippers Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

F ür die Toronto Raptors hat es am Mittwoch (Ortszeit) im vierten Auswärtsspiel hintereinander in der National Basketball Association (NBA) die dritte Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren beim Starensemble der LA Clippers 100:108. Jakob Pöltl verzeichnete acht Punkte, elf Rebounds, zwei Assists und zwei Blocks in 30:23 Minuten auf dem Parkett.