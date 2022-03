Unfall: Feuerwehrauto in Kärnten umgekippt

Das Fahrzeug der FF Arnoldstein kippte auf dem sogenannten Gailtalzubringer auf die rechte Seite und rutschte das Fahrbahnbankett entlang in die angrenzende Wiese. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste vorübergehend gesperrt werden. "Alles in allem kann man von Glück im Unglück sprechen, es hätte anders ausgehen können", schrieb die FF Arnoldstein in einer Mitteilung. Der ursächliche Brand eines Dachstuhles in der Gemeinde Bad Bleiberg wurde von mehreren Feuerwehren gelöscht.