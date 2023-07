Tote bei Explosion in Feuerwerkslager in Thailand

Die Explosion ereignete sich demnach in der Stadt Sungai Kolok in der südlichen Provinz Narathiwat. Unglücksursache war vermutlich ein "technischer Fehler beim Stahlschweißen" während der Bauarbeiten an dem Gebäude.

In örtlichen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigten eine riesige Rauchwolke und etliche durch die Wucht der Explosion schwer beschädigte Geschäfte, Häuser und Fahrzeuge. Einige von ihnen standen in Flammen, von anderen waren die Dächer weggesprengt worden. Der thailändische Rundfunksender PBS berichtete von bis zu 500 beschädigten Gebäuden.

Ein Augenzeuge sagte AFP, er habe einen lauten Knall gehört, sein ganzes Haus habe gebebt. Plötzlich habe er gesehen, dass sein Dach weggerissen worden sei. Vor dem Haus hätten überall Menschen auf dem Boden gelegen. In einem von dem Mann aufgenommenen Video ist zu sehen, wie Menschen auf einem örtlichen Markt benommen umher laufen und Rettungsdienste herbeieilen.

In Thailand ist die Sicherheit in der Baubranche nur unzureichend, Unfälle sind an der Tagesordnung.