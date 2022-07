Innsbruck Tote Frau in Tirol: Freund zu 13 Jahren Haft verurteilt

In Innsbruck steht ein 35-Jähriger wegen Mordverdachts vor Gericht. Foto: APA/THEMENBILD

E in 35-Jähriger, der sich am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordverdachts an seiner Lebensgefährtin verantworten hatte müssen, ist am Donnerstag schlussendlich wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklageschrift soll er die Frau im November 2021 derart massiv verletzt haben, dass sie am Folgetag verstarb. Die Geschworenen entschieden einstimmig. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.