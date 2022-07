Tote Frau in Tirol: Geschworene beraten

Werbung

Laut Gerichtsmediziner Walter Rabl hätten Untersuchungen am Tag der mutmaßlichen Tat sowie die Obduktion der Verstorbenen "zahlreiche Gewalteinwirkungen" gezeigt. Er sprach von "schwerer körperlicher Misshandlung" und "zahlreichen Verletzungen", die er auf massive Schläge und Tritte zurückführte. Die Einblutung sei allerdings "kaum auf eine direkte Schlageinwirkung" zurückzuführen, sondern auf ein "dynamisches, schwungvolles Sturzgeschehen mit Aufprall des Hinterkopfs", führte Rabl aus.

Diese Verletzung, die schlussendlich zum Tod der Frau geführt hatte, habe sie sich zugezogen, als der Angeklagte gar nicht vor Ort war, lautete die Argumentationslinie der Verteidigung. Die Verletzungen, die die junge Frau aufwies, stammten zwar "typischerweise von Schlägen und Tritten", eindeutig belegen könne man das aber nicht. Die fast siebenjährige Beziehung der beiden sei glücklich gewesen, es habe kein Motiv gegeben. Sein Mandant "wollte ihr nichts Böses, im Gegenteil", er habe sich lediglich "leider ihrem Willen gefügt", dass er nicht die Rettung verständigen solle. Der Beschuldigte sei zwar mehrfach vorbestraft, sei aber in den letzten neun Monaten strafrechtlich nie mehr aufgefallen.

Nach Abschluss des Beweisverfahrens war die Staatsanwältin anderer Ansicht. Sie unterstrich, dass der Angeklagte im Zuge seiner Gewalthandlungen die Frau auch am Kopf gepackt und gegen eine glatte Oberfläche geschleudert haben könnte. Schließlich seien Haarbüschel und Blutspuren in der Wohnung sichergestellt worden. Dass der Angeklagte vorsätzlich handelte, stand für die Staatsanwältin fest. Dass er in seinen Aussagen daran festhalte, dass die Frau mehrmals gegen unterschiedliche Gegenstände in der Wohnung fiel, stünde im "eindeutigen Gegensatz zum Gutachten".

Der Angeklagte hatte vor Richterin Nadja Obwieser und den Geschworenen eine Tötungsabsicht unter Tränen, vehement bestritten und - wie auch in Vernehmungen im Vorfeld - darauf beharrt, dass besagte Verletzungen am 23. November durch mehrere Stürze verursacht worden waren. Er habe seine Freundin bereits am Vormittag verletzt und regungslos am Boden liegend vorgefunden, als er vom Einkaufen zurückkehrte. Sie habe eine massive Beule am Hinterkopf gehabt.

Die Freundin habe gesundheitliche Probleme und öfters Schwächeanfälle gehabt, sagte der gebürtige Serbe. Er wollte sie überreden, in die Klinik zu fahren - sie habe sich aber vehement geweigert. Er selbst sei unter Drogen gestanden. "Ich war so dicht" und mit der Situation überfordert, sagte er mehrmals unter Tränen. Er habe aber alles getan, um ihr zu helfen. Im Falle einer Verurteilung durch das Geschworenengericht drohen dem 35-Jährigen 20 Jahre bis zu lebenslanger Haft.