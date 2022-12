Ins Hafenbecken Toter bei Sturz eines Taxis in die Enns

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Taxi musste aus dem Hafenbecken geborgen werden Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

I m Ennshafen in Enns in Oberösterreich ist am Mittwoch ein Taxi in das Hafenbecken gestürzt. Dem 60-jährigen Taxilenker gelang es nicht mehr, sich rechtzeitig aus dem Auto zu befreien. Er konnte nur noch tot geborgen werden, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Sein Fahrgast überlebte leicht verletzt. Die beiden dürften so sehr in ein Gespräch vertieft gewesen sein, dass der Taxler die Hafenkante übersah.