Tötung Toter Bub in Tiroler Ache: U-Haft über Vater verhängt

Der 38-Jährige wird verdächtigt, seinen Buben getötet zu haben Foto: APA/GEORG KÖCHLER/ZOOM TIROL

I m Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, ist am Donnerstag über den dringend tatverdächtigen 38-jährigen Vater die Untersuchungshaft verhängt worden. Es würden Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr vorliegen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Begründung des Haftrichters mit. Der Mann war Montagfrüh festgenommen worden.