Toter nach Macheten-Angriff in Wien identifiziert

In der Nacht auf vergangenen Donnerstag waren mehrere Unbekannte in der U6-Station Jägerstraße auf den Algerier losgegangen. Er wurde mit Macheten und Schlägen attackiert und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital, wo er Donnerstagmittag starb.

Der festgenommene Verdächtige hatte noch versucht, vor der Polizei durch einen Sprung in den Donaukanal zu flüchten. Der 24-Jährige, ebenfalls aus Algerien, war laut Polizei von Anfang an nicht geständig. Keine neuen Erkenntnisse wurden bisher über die weiteren an der Tat beteiligten Männer bekannt, die damals flüchten konnten.