Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigte die Neuvergabe der Medaillen, nachdem den russischen Siegern um Pilot Alexander Subkow die Titel aufgrund von Dopingvergehen aberkannt wurden. Die diesbezüglichen Einsprüche sind ausgelaufen.

Holcomb, der 2010 in Vancouver im Viererbob Gold geholt hatte und darüber hinaus vier WM-Titel eroberte, gewann in Sotschi ursprünglich jeweils Bronze im Zweier- und Viererbob. Im Mai 2017 wurde die Leiche des 37-Jährigen in seinem Zimmer im Olympischen Trainingszentrum in Lake Placid gefunden, er soll an einer Verstopfung der Lungen-Arterien verstorben sein. Die Medaillen werden seinen ehemaligen Teamkollegen und Holcombs Familie nun bei einer Zeremonie verliehen.