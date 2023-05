Tötung Toter Pole auf Tiroler Autobahnparkplatz in Zirl gefunden

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mann mit blutverschmierter Kleidung entdeckt und festgenommen Foto: APA

Werbung

A uf einem Autobahnparkplatz in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh ein 35-jähriger Pole in einem Klein-Lkw tot aufgefunden worden. Der Mann hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. In einem anderen, gleich daneben parkenden Kleinlaster wurde ein 36-jähriger Pole mit blutverschmierter Kleidung entdeckt, hieß es von der Polizei. Er wurde festgenommen, die Einvernahme war am Nachmittag noch im Gange.