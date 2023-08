Tottenham lehnt weiteres Bayern-Angebot für Kane ab

Damit geht das zähe Wettbuhlen um den englischen Teamkapitän in die nächste Runde. Das aktuelle Angebot war Berichten zufolge das insgesamt dritte der Bayern. Eine erste Offerte über 70 Millionen Euro sowie eine weitere über 80 Millionen Euro (jeweils plus Bonuszahlungen) hatten die hartnäckigen Nordlondoner dem Vernehmen nach bereits abgelehnt.

Am Montag sollte sich die Münchner Transfer-Taskforce um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erneut zusammensetzen. Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei der Vereinsführung. Im ersten Pflichtspiel der Münchner am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig wird Kane nach den jüngsten Berichten wohl definitiv nicht dabei sein. Tottenham startet am Sonntag in die neue Premier-League-Saison - Stand jetzt mit Kane. Der 30-Jährige hat in Tottenham noch Vertrag bis Sommer 2024.