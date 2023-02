Fußball Tottenham schießt Chelsea noch tiefer in die Krise

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Harry Kane sorgte für die Entscheidung im Derby Foto: APA/AFP

T ottenham Hotspur hat am Sonntag in der 25. Runde der Fußball-Premier-League das Londoner Derby gegen Chelsea mit 2:0 für sich entschieden. Oliver Skipp unmittelbar nach der Pause (46.) und Kapitän Harry Kane (82.) schossen die Spurs zu drei wichtigen Zählern im Kampf um einen Champions-League-Platz und gleichzeitig die "Blues" noch tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Coach Graham Potter ist in der Liga seit sechs Wochen sieglos.