Cavendish war erst in letzter Minute in das Tour-Aufgebot seines neuen Teams gerutscht. Drei Jahre nach seiner letzten Teilnahme erweist sich der in den vergangenen Saisonen von Problemen geplagte Weltmeister von 2011 nun aber unerwartet als schnellster Mann im Feld. Einige seiner Sprintkonkurrenten sind in den vergangenen Tagen in den Bergen aufgrund von Zeitlimit-Überschreitungen ausgeschieden, auch deshalb könnte Cavendish in den nächsten elf Tagen den Merckx-Rekord noch brechen.

Am Mittwoch, wenn es von Sorgues nach Malaucene zweimal über den berühmt-berüchtigten Mont Venteux geht, treten aber wieder die Bergspezialisten in Aktion. Der zehnte Abschnitt brachte in der Gesamtwertung mit dem bisherigen Dominator Tadej Pogacar an der Spitze keine Verschiebungen, obwohl in der Schlussphase starke Seitenwinde für viel Unruhe und abgerissene Fahrer im Feld sorgten.