Kanadier Houle holt 16. Tour-Etappe, Vingegaard souverän

Werbung

Fast schon erwartungsgemäß schaltete Tadej Pogacar in den Angriffsmodus, wenn auch noch ohne Erfolg. Jonas Vingegaard zeigte auch auf der 16. Etappe über 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix, auf der Ausreißer Hugo Houle für den ersten kanadischen Sieg seit 34 Jahren sorgte, keine Schwäche und bleibt weiter auf Siegkurs und in Gelb - 2:22 Minuten vor Pogacar.

Vingegaard wurde am vorletzten Anstieg von Pogacar einige Male attackiert, war aber jederzeit Herr der Lage. Beide erreichten knapp sechs Minuten später das Ziel. Zum Showdown kommt es nun bei den Bergankünften in Peyragudes und Hautacam am Mittwoch und Donnerstag.

Doch im Duell um Gelb verlieren die Stars der Szene zunehmend ihre wichtigsten Trümpfe. Nachdem Vingegaard am Sonntag die beiden Edelhelfer Primoz Roglic und Steven Kruijswijk verloren hat, droht Pogacar nun der Verlust seines dritten Helfers Marc Soler. Der Spanier musste sich während der Etappe übergeben, suchte mehrmals den Tour-Arzt auf und kämpfte sich kurz vor dem Besenwagen die Berge hinauf.

Die Entscheidung über den Tagessieg fiel am letzten Anstieg, als sich Houle absetzte. Bereits frühzeitig hatte sich eine 29-köpfige Ausreißergruppe gebildet, die beim Ritt über zwei Berge der ersten Kategorie im letzten Drittel der Etappe immer mehr auseinanderfiel.