Pogacar auf erster Alpenetappe eine Klasse für sich .

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat auf der verregneten ersten Alpenetappe der Tour de France seine Muskeln spielen lassen. Der Slowene aus dem UAE-Team übernahm am Samstag als Vierter des achten Teilstücks von Oyonnax über 150,8 Kilometer und drei Erstkategorie-Pässe nach Le Grand-Bornand das Gelbe Trikot mit fast zwei Minuten Vorsprung. Vor dem ersten Ruhetag kann er sich am Sonntag bei der Bergankunft in Tignes noch weiter von seinen Rivalen absetzen.