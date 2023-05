Tour statt Giro - Gall debütiert auf der Großen Schleife

Gall hatte zuletzt bei der Tour of the Alps trotz Sturzes den neunten Gesamtrang belegt und dort mit einem zweiten Platz auf dem ersten Teilstück sein erstes Podium bei einem Profirennen geschafft. "Nach der Tour of the Alps bekam ich von meinem Team einen Anruf, dass ich nicht für den Giro, sondern für die Tour de France vorgesehen bin. Eigentlich war ich nie ein Thema für die Tour, denn die Einsätze für die wichtigen Rennen werden immer im Winter geplant. Für mich ist das deshalb eine doppelte Ehre, dass ich die Frankreich-Rundfahrt fahren darf", erzählte der Österreicher.

Der Juniorenweltmeister von 2015 zeigte sich nicht unglücklich darüber, nun nicht gleich in den Vorbereitungsstress für den Giro zu müssen. Im Vorjahr hatte Gall erstmals die Italien-Rundfahrt bestritten und war Gesamt-50. geworden. Nun darf er sich auf die Große Schleife in Frankreich vorbereiten, die am 1. Juli in Bilbao im Baskenland startet. Vorgesehen ist im Mai ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada sowie ein Start beim Eintagesrennen Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (30.5.).

"Danach habe ich die Österreichischen Meisterschaften in Waidhofen an der Ybbs geplant. Vor allem sollte mir die schwere Strecke liegen", so Gall, der im Juni auch bei der Tour de Suisse am Start stehen wird.