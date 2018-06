Der Baubeginn ist für Mitte des Jahres 2018 geplant, die Eröffnung soll bereits Anfang 2020 erfolgen. Die tristar Austria GmbH wird das Haus als Franchisenehmer betreiben. „Wir freuen uns den österreichischen Markt weiter zu beleben und mit der tristar Austria GmbH einen erfahrenen Partner gewonnen zu haben“, erklärt Volkmar Pfaff, Geschäftsführer AccorHotels Österreich und COO Central Europe.

ibis Styles Parndorf direkt neben Designer Outlet

Das ibis Styles Parndorf wird direkt neben dem Designer Outlet Parndorf und dem Parndorf Entertainment Center unweit vom Neusiedler See neu gebaut. Insgesamt wird das Hotel 135 Zimmer sowie drei Tagungsräume umfassen und entsteht in Zusammenarbeit mit der tristar Austria GmbH sowie der Braunsberger Gruppe und der Freyko GmbH als Investor.

„Wir freuen uns gemeinsam mit AccorHotels dieses tolle Projekt in der Nähe des Neusiedler Sees zu realisieren und haben höchstes Vertrauen in die Qualität und Einzigartigkeit der Marke ibis Styles. Jedes Hotel ist anders, orientiert sich in seiner individuellen Gestaltung am Charakter seiner Umgebung und bietet seinen Gästen hochwertigen Komfort und regionales Flair", sagte Christina Locher, Geschäftsführerin der tristar Austria GmbH.

In unmittelbarer Nachbarschaft hat im März 2018 das Cineplexx Kinocenter eröffnet und im Juli und August folgen mit Ox Steaks & Grill und Vapiano attraktive Gastronomieangebote. Diese Projekte, sowie auch die Bowling Erlebniswelt und der Indoor Adventure Park, die noch im Oktober ihre Pforten öffnen werden, werden von denselben Investoren wie das ibis Styles geplant und umgesetzt.

Ibis Styles, die Economy-Marke von AccorHotels, wirbt mit „Gastlichkeit, Komfort und Qualität zum Rundum-Sorglos-Preis“ mit Frühstücksbuffet, WLAN sowie weiteren Extras als Gratis-Leistungen. Ibis Hotels sind in 37 Ländern an 389 Standorten (Stand Juni 2017) zu finden.