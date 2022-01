800 Liter Öl in steirischer Logistikfirma ausgetreten

Obersteirische Feuerwehren haben am Mittwoch in der Früh einen größeren Umweltschaden verhindert: Bei einem Logistikfirma in Madstein in der Gemeinde Traboch waren rund 800 Liter Hydrauliköl ausgetreten. Zwei Wehren gelang es zusammen mit dem sogenannten Gefahrengutzug der FF Leoben-Göss, das ausgelaufene Öl zu binden und zu entsorgen, wie der Bezirksfeuerwehr-Verband Leoben mitteilte.