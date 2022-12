Traditionsrennserie ADAC erwirbt Rennserie DTM von Gerhard Berger

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Berger veräußerte "seine" DTM Foto: APA/dpa-Zentralbild

D ie Rennsportserie DTM fährt unter der Schirmherrschaft des ADAC in die Zukunft. Der deutsche Verkehrsclub teilte am Freitag mit, die Markenrechte der Traditionsrennserie erworben zu haben. Bereits zuletzt war bekannt geworden, dass DTM-Boss Gerhard Berger das Deutsche Tourenwagen Masters veräußern wolle. Der frühere Formel-1-Fahrer hatte die Dachorganisation ITR GmbH in dieser Woche offiziell aufgelöst, laut Branchenportalen aus finanziellen Gründen.