Ein Toter nach Frontalzusammenstoß in der Steiermark .

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gekommen. Ein 29-jähriger Lkw-Lenker aus Ungarn kollidierte kurz nach 10.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Fürstenfelder Straße (B 319) in Fahrtrichtung Fürstenfeld mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Lenker dieses Fahrzeugs - ein 47-jähriger Wien - kam bei der Kollision ums Leben.