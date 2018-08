Tiroler stürzte bei Bergtour rund 200 Meter in den Tod .

Ein 63-Jähriger ist am Freitag im Zillertal bei einer Bergtour auf die 3.089 Meter hohe Zsigmondyspitze vor den Augen seiner Lebensgefährtin (50) rund 200 Meter in den Tod gestürzt. Wie die Polizei berichtete, rutschte der Einheimische beim Rückweg auf einem Quersteig aus und fiel über senkrechtes Felsgelände in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.