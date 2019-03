Tödlicher Zimmerbrand in Wiener Leopoldstadt .

Eine Frau ist bei einem Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten bei dem dramatischen Einsatz am Montagabend in einem Mehrparteienhaus in der Fugbachgasse während der Löscharbeiten die Tote. Andere Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht und im Katastrophenzug betreut.