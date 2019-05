Zwei weitere Bergsteiger am Mount Everest gestorben .

Auf dem Mount Everest sind erneut zwei Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein Brite und ein Ire seien auf dem höchsten Berg der Welt gestorben, so die Organisatoren ihrer Touren. Erst am Freitag waren ein Steirer und zwei Inder gestorben. Damit verloren in dieser Woche neun Menschen auf dem Everest ihr Leben. Vergangenes Jahr hatte es während der gesamten Klettersaison fünf Todesopfer gegeben.