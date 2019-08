40-jähriger Italiener nahe Graz tödlich verunglückt .

Ein 40 Jahre alter Italiener ist am Donnerstag mit seinem Motorrad in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Mann in einer engen Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit zu Sturz gekommen sein. Er prallte gegen ein Verkehrszeichen, dabei erlitt er die tödlichen Verletzungen.