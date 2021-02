136 Vermisste nach Sturzflut in Indien für tot erklärt .

Bei der schweren Sturzflut in Indien vor mehr als zwei Wochen gehen die Behörden von insgesamt 204 Toten aus. Neben den 68 gefundenen Leichen werden 136 Vermisste für tot erklärt, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Dieser Prozess soll demnach rund einen Monat dauern. Am 7. Februar war ein riesiger Gletscher von einem Berg abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Das Unglück ereignete sich auf gut 2.000 Metern Höhe im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand.